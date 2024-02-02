法務部矯正署祕書室主任吳榮睿，在任職台北監獄科長期間，明知友人蔡志修、張淑鳳債信不良，利用其公務員身分，掩護蔡、張進行房產假交易，不實向3家銀行貸款1100萬元，台北地檢署2日依偽造文書罪起訴吳、蔡、張3人。

起訴指出，吳榮睿明知蔡、張2人的財務及信用狀況不佳，難以獲得銀行核貸，為了協助蔡男取得銀行資金，2010年利用其公務員身分，假借以1000萬元價金，向張女購買其位於北市中山區龍江路房產，製作不實房產交易契約書。

蔡、張再以吳男名義，以不動產設定抵押權順位方式，向元大、玉山、新光銀行申請貸款600萬元、200萬元、300萬元，部分款項借新還舊歸還該房產房貸，蔡、張取得款項後，供自己周轉使用，張女則繼續住在龍江路房屋，並由張女負責繳交每月的房貸本息。

不料，張女後來又出現財務危機，導致遲繳房貸本息，因實際申貸人為吳男，吳男擔心因此導致自身的債信不良，便與蔡、張2人商議，2017年再次以1375萬價金，將該筆房產進行假交易，過戶給蔡男兒子。案經廉政署查獲移送偵辦。

檢方調查時，吳男承認替蔡、張增貸資金周轉；蔡、張也承認信用狀況不佳，無法以名下不動產增貸，才協議請吳協助，以買賣名義向銀行貸得款項，作為蔡、張2人周轉之用。