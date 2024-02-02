金鶯宣布出售球隊後僅過一天，繼續強佔頭條新聞，根據大聯盟官網記者芬桑（Mark Feinsand）報導，金鶯用內野手喬伊歐提茲（Joey Ortiz）、投手霍爾（D.L. Hall）和2024年第34順位籤，交換釀酒人賽揚獎名投柏恩斯（Corbin Burnes）。

釀酒人上賽季搶下國聯中區冠軍，但衛冕之路遭逢重重困難，率隊近6季5度闖進季後賽的總教練康索（Craig Counsell），新賽季將轉戰小熊，球團又選擇不續約因肩傷報銷的伍德洛夫（Brandon Woodruff），如今又送走王牌投手柏恩斯，嚴重打擊球隊士氣。

29歲的柏恩斯3度入選明星賽，並在2021年獲得國聯賽揚獎，上季32場先發摘得10勝8負，自責分率3.39、每局被上壘率1.069，雖然履歷豐富，但柏恩斯始終和球團談約不順，上賽季雙方走進薪資仲裁庭，還是由釀酒人取得勝利，柏恩斯2025年將會成為自由球員，釀酒人顯然不打算和他續約，決定現在就把他交易出去換取回報。

金鶯上季靠著年輕戰將打下全美聯最多的101勝，卻在季後賽慘遭橫掃，眼看洋基發動交易獲得索托（Juan Soto）、太空人得到牛棚強投海德（Josh Hader），金鶯不落人後，送出的喬伊歐提茲、霍爾都曾是農場頂尖新秀，霍爾上季後援登板18場，自責分率3.26，喬伊歐提茲則尚未繳出實質成績。