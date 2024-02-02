世界先進董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利4.5元，持平新高水準，盈餘配發率達100％，創近6年高。以1日收盤價72.5元計算，現金殖利率達約6.21％。公司將於6月14日召開股東常會，全面改選董事。

世界先進2023年合併營收382.72億元、年減25.96％，創歷史第三高。但營業利益57.74億元、年減達67.57％，創近5年低。不過，在業外收益跳增1.93倍、創30.59億元新高挹注下，稅後淨利73.7億元、雖年減達51.77％，每股盈餘4.5元，仍雙創歷史第三高。

以此推算，世界先進去年第四季合併營收96.74億元，季減8.36％、年增1.05％，為同期次高。但營業利益9.38億元，季減達43.65％、年減達61.89％，創近8年低。不過，在業外收益創19.46億元新高挹注下，稅後淨利23.87億元，季增達47.08％、年減3.68％，為同期第三高，每股盈餘1.46元。

觀察世界先進本業「雙率」表現，去年第四季毛利率、營益率「雙降」至23.03％、9.7％，雙創2012年首季以來近47季低。全年毛利率27.29％、營益率15.09％，較前年46.28％、34.45％新高驟減，雙創2012年以來近11年低。

在配息金額持穩新高水準、高殖息率護體下，世界先進今（2）日股價開高走揚2.34％至74.2元，雖然隨後漲勢收斂、維持小漲態勢，仍領漲晶圓代工族群。世界先進將在今日下午召開線上法說，說明2023年第四季營運概況及2024年營運展望。