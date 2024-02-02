英特爾對該廠的最初規畫是自明年（2025年）起投入生產，《華爾街日報》援引知情人士報導，俄亥俄州新廠應該無法在2026年底前完工。

受此消息影響，英特爾周四盤後股價下跌0.83%，稍早前一度跌1.5%。

英特爾發言人對此報導表示，我們正致力於完成該項目，該廠仍在繼續施工，而去年我們取得許多進展。他並表示大型項目通常會有需要改變時程的情況發生。

由於傳統伺服器和個人電腦晶片需求不明，英特爾上月底提出的第一季營收預測不如市場市場預期。

無獨有偶，台積電（2330）在亞利桑那州的第二座晶圓廠將延後至2027或2028年才能開始投產，比原先規畫的2026年推遲2年。去年7月台積電宣布其在美國的第一座晶圓廠興建時程延後，估計要到2025年才能開始投產4奈米晶片。當時董事長劉德音表示，台積電的海外決策是基於客戶需求以及政府的補助或支持。拜登政府的晶片法案已簽署多時，但尚未向台積電、英特爾等晶片大廠撥款。