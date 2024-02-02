高中考生考完學測後，如何選擇感興趣的科系並學以致用，一直是考生及家長進入大學前的一大苦惱，且教育部青年發展署調查發現，超過4成學生對於選擇科系後悔。為此，有感入學後才發現與當初所想的不同，還得費時費心面對轉換跑道的困難，台灣大學8位分別來自不同學院的學生攜手合作，在創新設計學院的領導學程「領導學導論」中發起「牧羊人計畫」，舉辦線上分享講座，協助高中生們選擇合適的科系。

2023年「牧羊人計畫」召集56個不同科系的學長姐，在台大創新設計學院領導學程兼任教授楊正大的指導下，讓計畫目標更為明確及優化，今年更擴大舉辦線上科系分享講座，從1月25日至2月3日，為期10日進行共78個科系的分享，本次講師陣容不僅是大學，還邀請到科技大學、藝術大學等的同學共襄盛舉，讓科系分享更為完整，協助高中生在大學生涯中拓展更多不同道路。

「牧羊人計畫」目前已籌辦3屆，已協助超過1萬5000位高中生及其家長對科系的認識，亦有許多來自偏鄉及離島的學生報名參加，積極了解科系的升學資源，以準備並規劃未來。

辦理講座後也收到參與同學的熱烈回饋，例如永春高中葉同學直說：「講座提供的QA時間很長，對自己有很大的幫助。」。大同高中黃同學提到：「學長姐的個人故事都很生動，會有一種想讓人追隨的感覺。」甚至參與第一屆活動的陳同學如今也如願考上台灣師範大學，此次也協助籌科系分享講座，身分從受助者轉為助人者，發揮自身影響力。

發起人之一的台大政治系同學鍾皓恩表示，覺得自己很幸運，小時候看到不同專業的前輩們，常常會有被啟發、有方向、有動力的感覺。剛好身旁許多朋友都有跨領域的經歷，就想說可以辦這樣的活動。因為這樣的起心動念，以及課程的牽線下，集結一群志同道合的夥伴，一起展開行動。

台大表示，在領導學程老師們的指導與陪伴下，未來「牧羊人計畫」除了將科系分享講座做得更廣更深之外，還增加能協助家長跟學生在申請時找到相關科系的學長姐。參與這項計畫的師生團隊期待每位高中生都能找到自己的「模範角色」(role model).，也自我期許能持續成為高中生挑選志願時，那盞指引漂泊者的北極星。