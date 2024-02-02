網友常在臉書發起活動，最近有人號召「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」，日期訂在8日小年夜，已有超過3千多名網友響應，還有人直呼這是公園長輩們的標準色系。

一名網友2019年曾在Dcard發文表示，發現許多女性長輩都愛穿桃紅色、紫色外套，「我在懷疑她們有團購外套，這可以稱作大媽最愛的顏色。」照片曝光後引發許多討論，大多人認為長輩喜歡穿亮色系，看起來氣色比較好。

網路另流傳一張照片，郵局櫃台前站了6位長輩，大家不約而同穿上紫色、桃紅色的羽絨外套，髮型也都是短髮燙捲。

近日有網友在臉書發起線上活動「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」，時間定在8日小年夜，目前已有3000多人響應，許多網友留言「隨便路過公園長輩們的標準色系」、「我阿嬤也有，是股東會贈品嗎」、「發現我媽也這樣穿」、「身為35歲的小夥伴，本以為可以強烈支持這個活動，但發現我也有一件很接近紅紫色的羽絨背心。」