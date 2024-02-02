黃色小鴨睽違10年再度回到高雄港，為滿足鴨粉賞鴨需求，高雄市文化局獨家推出文化遊艇賞鴨航班要帶領小鴨粉絲們從海上多視角觀賞超萌雙鴨，即日起凡購票搭船更將贈送限量小鴨紙帽一頂。除了賞鴨遊艇外，文化局也推出「紅毛港歡樂行春趣」，活動包含闖關活動戳戳樂、柑仔店體驗、童玩體驗、海洋生物彩繪、俚語猜謎，讓大小朋友玩個過癮。

文化局指出，活動場域周邊多處實施交通管制，欲搭文化遊艇民眾可搭乘捷運至西子灣站、或搭乘輕軌至哈瑪星站前往棧貳庫。賞鴨遊港船班航程約50分鐘，船上提供導覽服務，沿途並行經香蕉碼頭、大港橋、愛河灣、16-18號碼頭、中島商港區、旗后燈塔。相關船班民眾可至KLOOK客路／超商IBON平台預購，或至棧貳庫文化遊艇售票處洽詢。

高雄市市長陳其邁表示，黃色小鴨相隔十年重返愛河灣，這一次市府精心打造冬日遊樂園、串聯一系列周邊藝文節目與市集。尤其高雄港灣的進步成果有目共睹，要特別邀請民眾搭乘文化遊艇，從海上視角欣賞黃色小鴨萌樣之餘，也能感受高雄城市這十年的精采蛻變。

高雄市文化局長王文翠表示，為迎接黃色小鴨游回高雄港，由高雄市立美術館邀請邀請多位藝術家於17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展《療癒森林》，巨大裝置好萌又可愛；每日夜晚於愛河灣更有高雄流行音樂中心所規畫的「金呱閃閃」燈光展演登場，襯托小鴨的療癒模樣，從早到晚都能感受小鴨滿滿魅力。若在岸上看不夠，想在海上與小鴨合照，文化局即日起至2／25推出文化遊艇賞鴨航班，民眾可至棧貳庫搭乘，來趟暖冬之旅，從海上欣賞黃色小鴨的同時，也飽覽高雄港灣建築的美麗風光。

除了專屬文化遊艇賞鴨遊港船班，文化局也精心規畫開往紅毛港文化園區船班航線，沿途看完黃色小鴨後，順道來趟古厝文化走春之旅。農曆春節初一至初五期間，園區特別舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動包含闖關活動戳戳樂、柑仔店體驗、童玩體驗、海洋生物彩繪、俚語猜謎，讓大小朋友玩個過癮，還能免費拿古早味玩具，感受滿滿年節氛圍滿載而歸。另特別加碼2／14情人節當日，只要2人穿著情侶裝入園，即可享有49元入園優惠（原價99元），現場還有情人闖關贈送限量福袋。