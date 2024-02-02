吳奇隆、劉詩詩當年合作《步步驚心》假戲真做，2015年在峇里島舉行婚宴，2019年生下長子「步步」。近年兩人頻傳離婚、貌合神離，大陸狗仔「攝影劉大錘」今(2日)放出一家三口出遊影片，澄清兩人真沒離婚，他更表示網友常拿兩人17歲年齡差，虧劉詩詩「要照顧5個老人」，但他見53歲的吳奇隆狀態極好，應該還不至於被稱為老人。

吳奇隆2022年爆出與劉詩詩婚變，當時八卦媒體稱他和女助理過從甚密，還有情侶鞋等定情物，惹劉詩詩不滿，當時，吳奇隆和劉詩詩親上火回應，生活是兩人的，本來不想與之起舞，但為了保護身邊家人才決定站出闢謠，否認感情生變。近日兩人婚變消息又多次上熱搜，「攝影劉大錘」稍早放出一家三口影片，強調感情看來很好。

劉詩詩最近推出新劇，吳奇隆並未幫忙宣傳，又遭網友質疑兩人婚變。（圖／中時資料照片）

攝影劉大錘在影片中說：「吳奇隆劉詩詩真沒離婚，兩口子又帶娃出門玩了，網友都說算上吳奇隆，劉詩詩要養5個老人，但我看哥（指吳奇隆）這狀態，沒比小年輕差多少啊」，而影片中可見吳奇隆和劉詩詩打扮低調，一前一後上車帶孩子出門。

攝影劉大錘先前更表示，吳奇隆夫妻個性低調，目前在上海生活，相關的熱搜不是買的，至於吳奇隆被發現封鎖關鍵字「劉詩詩、離婚、出軌」等，就他所知應該只是不想繼續看網友造謠。但名嘴狄志為在節目上說，認為隆、詩會有震撼彈，看看徐若瑄和前夫、黃曉明與Angelababy都是不斷澄清關係很好，後來突然官宣離婚，星座專家艾菲爾則認為隆、詩應該撐不久，最快2024年，最晚2025年就會給大家一個「交代」。