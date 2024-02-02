韓江配成為立法院正副院長，蔡壁如2日表示，每一次見到韓國瑜感覺他都在進化，每次講話境界不同，這次韓站上國會舞台，她也期待，韓院長公正主持國會，再進化「為中華民國把關，勿輕易妥協」的態度。

蔡壁如指出，年輕的韓國瑜她沒有接觸，認識韓當時在北農，這次立委選舉韓有來站台，他是幽默人生；但聽說這次國民黨有4人會跑票，韓1個1個去拜票，都沒有跑票、很不容易。

蔡壁如認為，未來在外交上，韓國瑜一定是用立法院院長身分來接觸大陸，外界有人質疑他會不會與大陸妥協？但民意是不能妥協的，所以希望他「為中華民國把關，勿輕易妥協」。

蔡壁如說，政黨之間既競爭又合作，未來立法院內真正運作的8個委員會，將選出召委，而召委實質上有排案權，如果國民黨當選，就會去提黨想推動的法案，所以推選召委備受關注。

蔡壁如指出，政治分分合合，「沒有永遠的朋友跟敵人」，衝突、妥協，最後達成目標，像是柯文哲當市長時與民進黨漸行漸遠，彼此闡述各自理念，讓選民抉擇，未來立法院各政黨間可議題合作，展現民意專業價值。