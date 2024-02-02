亞太地區最大郵輪「MSC榮耀號」1月30日從基隆出發前往日本沖繩，但昨晚傳出有一名旅客落海，已被救起送醫，對此基隆港務分公司主任秘書張維鍵表示，目前僅知有人落海，是否為台灣旅客還在查證中。

據了解，「榮耀號」1月30日從基隆港出發前往沖繩，昨天日本當地時間晚上10點突然傳出人員落海，船長緊急廣播並通報搜救，落海人員已經被救起送醫治療。

張維鍵指出，已經詢問榮耀號在台灣的總代理公司，並不是很清楚，他們只知道有人落海，至於是否為台灣旅客，還在詢查當中；而航港局也還在調查中，目前只知道人救上來了，身分仍有待查證。

張維鍵表示，該郵輪將於2月4日返回基隆港，航港局將派員登船調查。

「MSC榮耀號」於2019年下水，其最大載客量為5686人，總登記噸位達17.2萬噸，總長度315米，高65米，共配備有2217間艙房，還有水上樂園設施。