女星大S（徐熙媛）2021年與汪小菲離婚後，隔3個月火速再婚韓星具俊曄，近期微博瘋傳兩人23年前後的閃照，大S被指樣貌沒太大的變化，依舊甜美、溫柔。

大S再婚後，邁向人生的新旅程，不過因家務事頻跟前夫汪小菲打官司，也遭前婆婆張蘭隔空轟炸，面對諸多煩心事，大S低調處理，許久未公開露面，小S則證實姐姐很早以前就決定要退居幕後，現在就算有人捧著高額報酬也請不動大S，至於再婚後接拍廣告的原因，是跟品牌老闆有私交。

小紅書用戶「參小姐」1月30日公開大S半年前與老公具俊曄、名製作人詹仁雄的合照，許多網友看到久未公開露面的大S，紛紛留言讚賞狀態大回春、再婚後突然又變美，也有眼尖的網友發現，大S原本在鎖骨刺的定情紋身「Remember Together Forever」已經不見了，胸口則有一個「K」字的草寫刺青。

如今又有網友挖出大S、具俊曄23年前談戀愛的照片，對比現在的同框照，驚呼大S幾乎沒有變，一樣甜美、溫柔，關鍵字「大S具俊曄23年前後合照對比」還一度登上微博熱搜，截稿前累計1.2億閱讀量。