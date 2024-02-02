看好亞洲與日本區間航運市場，陽明(2609)持續優化東北亞區間航線布建，預計於今年3月初，調整現行日本(關東)台灣–華南–新馬線航線(JAPAN-TAIWAN-SOUTH CHINA EXPRESS，簡稱JTS)之港序外，並與聯營夥伴合作新闢日本(關西)–韓國–台灣–華南航線 (JAPAN KANSAI SERVICE，簡稱JKX)，持續強化陽明海運於日本市場之航線競爭力，提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送服務。

陽明表示，此次JTS航線服務經優化調整，將維持自有航線運營模式，提供客戶28天巡航之每週固定航班服務，而新闢的JKX 航線服務，將與聯營夥伴各投入一艘船舶共同運營，提供客戶14天巡航之每週固定航班服務；JTS航線掛靠港序：名古屋(Nagoya)–東京(Tokyo)–橫濱(Yokohama)–基隆(Keelung)–高雄(Kaohsiung)–蛇口(Shekou)–巴生(Port Klang)–新加坡(Singapore)–高雄(Kaohsiung)–蛇口(Shekou)–廈門(Ximen)–名古屋(Nagoya)。

JKX航線掛靠港序：大阪(Osaka)–神戶(Kobe)–釜山(Pusan)–基隆(Keelung)–高雄(Kaohsiung)–香港(Hong Kong)–蛇口(Shekou)– 廈門 (Xiamen)–大阪(Osaka)。