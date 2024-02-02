【全程字幕】白綠翻臉羅生門！哪位醫界大老要求回電？ 柯文哲嗆：再鬼扯我就抖出來 @ChinaTimes

國會龍頭拉票綠白陷「電話門」爭議 關鍵醫界大老出聲了 @ChinaTimes

民進黨、民眾黨在立法院長選舉「珊昌配」喬不攏，事後竟鬧翻，互控對方主動致電。民眾黨主席柯文哲今天上午到黨團開會，會後後受訪還原始末，他表示，投票前一天下午，終於民進黨各路人馬都開始來找他，甚至有的說要他回電，基於醫界大老，他當然是回電，對於醫界大老是誰，自己還現在沒有想要抖出來，他要民進黨不要每天放話，若要每天鬼扯，就全部講出來。

柯文哲指出，1月13日投票結果出爐，民進黨也知道居於劣勢，半個多月從來沒來人找民眾黨協商或是拜託，「每天只看到老柯在罵我們，我內心就覺得很奇怪，你是要拜託我們的選票，每天在罵我們，這怎麼一回事？」

柯文哲說，到了投票前一天下午，終於民進黨各路人馬都開始來找他，甚至有的說要他回電，「好啦好啦，基於醫界大老，我們當然是回電」，但他也向對方說，需要內部討論一下，所以在投票前一天晚上10點緊急開線上會議，最後結論很清楚，「我還用寫的，意思就是說，如果你們要支持黃珊珊，我們當然歡迎，但不能交換，所以副院長我們還是不投新潮流，故事就這樣」。

至於醫界大老是誰？柯文哲指出，醫界大老是很多，自己還現在沒有想要抖出來，但他勸民進黨不要每天在那裡放話，大家好來好去，若要每天鬼扯，就全部講出來。

柯文哲說，民進黨要拜託民眾黨支持，要早一點來講，從來也不出現，每天罵民眾黨，投票前一天又跑出來，從這件事情，他發現目前民進黨四分五裂，「賴清德也管不了立法院，立法院也是自己幹自己的，明講，我看柯建銘也沒支持游錫堃當（立法院長），你們到底誰代表誰？」不過，吵吵鬧鬧也是政治常態，奉勸民進黨內部快整合，不然對國家運作不利。

而是否下午提告民進黨？柯回應，先整理一下，看民進黨今天早上怎麼回應再說，勸告民進黨不要每天亂放話。