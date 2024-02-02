超商店員利用整理包裹時，擋住監視器涉嫌拿走現金。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市小港區某家超商店長清算店內現金時，發現竟少3萬多元，懷疑有「內賊」。經警方調閱監視器發現，店內1名女店員涉嫌刻意利用整理包裹時，擋住監視器鏡頭，疑趁機將2疊現金從收銀台拿走，訊後依業務侵占罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

小港區民益路上某超商店長於2月1日向警方報案，指稱店內3萬多元貨款遭竊取，由於超商為防止收銀機現鈔太多，規定現金達到一定金額時，店員須進行途中集金，並在櫃上輸入金額印出集金單後再投庫，或是小鈔不夠時再向金庫換取，但清點金庫，卻發現現金短少3萬多元，懷疑有內賊。

小港派出所獲報調閱監視器，發現1名29歲的蔡姓女店員分別於1月23日6時許、1月24日4時許蹲下，並打開金庫，刻意將物流箱堆高擋住監視器，於收銀臺整理物流包裹時，以包裹將2疊現金覆蓋掩飾，隨後放在物流箱中搬進辦公室置放，再將現金放進自己口袋中。

據了解，該名蔡姓女店員才任職未滿一個月，竟大膽偷取店內3萬多元貨款。蔡女向警方坦承，因自己欠債10萬元，繳不起利息才會臨時起意犯案，全案詢後依業務侵占罪函送高雄地檢署偵辦。