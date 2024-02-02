大陸中指研究院、億翰智庫、克而瑞等多家機構近日先後公佈今年1月大陸房地產企業銷售業績排行榜。儘管2024年第一個月需求端迎來近期最為寬鬆的環境，但銷售下滑未能止步，1月大陸TOP100房企銷售總額2815.3億元（人民幣，下同）、年減幅達到33.3％，降幅更是擴大1.6個百分點。

在單一房企表現上，據中指研究院指出，保利發展銷售額單月沖上203億元穩居榜首，萬科則以193億元居第二名。盤點整個1月共7家房企銷售額超過百億元，另外還有招商蛇口、綠城中國、華潤置地、中海地產、濱江集團等。

但從整體房市來看，大陸TOP10房企合計銷售額接近1200億元，與上年1月的1779億元相比大降33％。同時TOP100房企銷售總額2815.3億元、年減幅也達33.3％，降幅更擴大1.6個百分點。如從單月表現上，TOP100房企單月銷售更是月減47.7％。

中指研究院企業研究總監劉水在分析相關銷售情況時表示，一方面是因為去年同期疫情剛放開，積壓需求迅速釋放，導致市場相對基數較高；另一方面則是當前市場整體仍較為低迷，房企銷售沒有明顯改善。

從趨勢來看，劉水表示，近期廣州、蘇州、上海先後優化放鬆限購政策，整體優化力道較大，訊號意義也較為明顯。從短期來看，北京、深圳優化房市政策的預期進一步強化，北上深有望參考廣州、成都優化大戶型限購政策，因需、因區優化限購，二線城市有望全面取消限制性政策。

同時在融資端也傳出好消息，稍早大陸住建部和金融監管總局推動建立城市房地產融資協調機制相關部署會議後，部分省市已經推出首批房企「白名單」。