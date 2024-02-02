黃焌柚與李政達、李之楷在2019年殺害張姓天珠商人，搶走市價1042萬元的天珠，最高法院將黃焌柚、李政達依強盜殺人罪判處無期徒刑，李之楷維判刑20年，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。由於李政達及李之楷都經過6次延押期滿，因速審法規定獲釋，配戴電子手環監控中，黃男另案入監執行中。

黃焌柚與張姓被害人結識多年，且合夥經營天珠買賣，黃焌柚因而熟悉張的習性及有隨身攜帶天珠的習慣，後來黃焌柚因與張男發生合夥糾紛而心生仇怨，加上自己因涉犯銀行法案件，須籌措律師費用，乃與要創業而有資金需求之李政達共同謀議，伺機強盜張男隨身攜帶的天珠變賣。

黃及李為了避免被害人事後追查，決定殺害張男並埋屍，以利其等強盜得手的天珠能順利出售，2人另找李之楷一起參與殺人奪珠的計畫，2019年1月25日上午，李政達即與李之楷依黃焌柚提議以要向張男購買天珠為由，誘騙對方到台中市北屯區一家茶館後方停車場。

張男現身後，李政達等人分別抓住張的雙手後，李政達再持折疊刀自後連續刺殺張男共計約35刀，直至張血流不支倒地不能抗拒，將張男連同其內裝有價值1042萬元的天珠等物之斜背包扛上車輛後離去，犯案過程恰經路人撞見報警，經警循線追躡逮捕李政達等3人，張男經警送醫急救後，仍因出血性休克死亡。

台中高分院更一審認為3人應非窮兇極惡之人，不具無法教化改善之絕對反社會性，尚無對3人處以死刑之極刑，使其與人世永久隔絕之必要，黃焌柚、李政達各判處無期徒刑，李之楷犯案時才18歲，智慮未成熟，因受他人慫恿犯案，應屬情輕法重，酌減其刑後，判刑20年，上訴後，最高法院駁回確定。