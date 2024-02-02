為新北弱勢家庭寒冬送暖，社團法人新北市中醫師公會今（2）日加碼捐贈市價42萬餘元的2181份桂圓銀耳露、正益茶及藥膳湯，新北市社會局長李美珍表示，此次受贈對象更首度增加身心障礙朋友，讓大家暖心又暖胃。

新北市中醫師公會今年捐贈的藥膳包，有科達製藥股份有限公司提供的桂圓銀耳露及正益茶，還有順天堂藥廠股份有限公司提供的藥膳湯。

新北市中醫師公會去年捐贈1542份桂圓銀耳露及藥膳湯，今年持續加碼，捐贈多達2181份桂圓銀耳露、正益茶及藥膳湯，理事長陳建輝表示，中醫師公會1自2012年成立全國第一隊由中醫師組成的志願服務隊，定期前往偏鄉地區辦理義診，接著擴充愛心，2017年起連年捐贈藥膳包給弱勢家戶，從一開始的500包，每年加碼，至今已累計捐贈6883份藥膳包，市值總計突破百萬元。

陳建輝說，希望透過愛的循環，拋磚引玉的行為，不僅讓弱勢家庭能夠補補身體，也讓他們在寒冷的冬天裡感到格外的溫暖。

社會局長李美珍代表侯友宜市長頒贈感謝牌。她表示，感謝新北市中醫師公會、科達製藥股份有限公司及順天堂藥廠股份有限公司的熱情響應，捐贈藥膳包，今年更擴展讓身障家戶也能享用，侯市長說：「不能遺忘任何人」，但新北市有404萬人，在公部門財力資源有限下，民間力量無窮，透過公私協力讓社會更祥和。