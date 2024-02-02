第11屆立法院正副院長由國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選，外界關注民眾黨是否能與國民黨合作換得召委，對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今上午表示，目前委員會雙召委制度下，不用選大家都知道結果，藍的1席、綠的1席，若藍綠支持民眾黨當召委當然樂觀其成，但民眾黨團不會主動協商。

柯文哲今到立院黨團開晨會，被問起是否致電恭賀韓國瑜，他說，沒有，不用啦，公事公辦就可以。至於韓國瑜是否要拜會民眾黨，柯文哲則問，他什麼時候要來？黃國昌補充，今天早上黨團代理主任有跟黨團成員說韓國瑜本來希望下午要來，但今天會議確認，下午大家都不在，自己基於禮貌有請辦公室主任回電韓辦，他親自跟韓院長打電話表達謝意，請韓院長不用這麼客氣，接下來比較重要的是事情是開始立法院各項工作。

對於開議時間，黃國昌表示，昨天在議場是國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷有來說已經跟民進黨團總召柯建銘談好了，說2月23日開議，自己當場表示反對，他認為新國會應該早點開始工作，才不會辜負整個社會個期待，他也很明確跟傅崐萁說，禮拜一就會要求院長開始進行協商，希望最快下禮拜趕快開議。

至於會爭取召委嗎？黃國昌說，目前委員會雙召委制度下，不用選大家都知道結果，藍的1席、綠的1席，「如果兩大黨認為對於未來整個委員會推動議事，能夠支持台灣民眾黨當召委，我們也都樂觀其成」。是否主動與藍綠協商？黃表示，「我們不會主動協商。」

另外，前立委蔡壁如沒被邀請參加尾牙的爭議還在延燒，「大學姊」林筱淇又砲轟蔡壁如是「踩著柯文哲的身體墊高自己」，柯文哲嘆口氣表示，如果兩個部下在吵架，當長官為什麼要捲進去？就跟他們講說不要鬧、不要吵就好了，如果可以當然會調解，但國家大事先解決啦。