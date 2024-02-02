志強-KY(6768)2023(去)年受客戶調整庫存影響，出貨量大減影響業績表現，2024(今)年訂單已有回溫的情形，但首季因工作天數較少，營運動能不強，全年度受惠庫存調整結束，又適逢奧運年，營收及獲利可望雙雙成長，重返成長軌道。