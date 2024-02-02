2024年志強在兩大客戶庫存調整結束，適逢奧運年，品牌廠將加強下單力道，且BROOKS開始放量貢獻，法人預期，全年出貨量達3400~3500萬雙，年增率將落在11~15%左右，全年度營運將恢復成長動能，營收可望成長15%以上，獲利有機會大幅成長。

志強-KY以往股利政策主要配發現金股利為主，2022年股利發放率在約54%。志強-KY自結2023年合併營收142.08億元，年減23.3%，稅前淨利7.6億元，年減67.8%，每股純益2.76元，年減70.1%。

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