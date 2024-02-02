「硬不起來」是許多男性最難以啟齒的痛，究竟為何會有此現象？對此，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩指出，影響勃起功能的原因包括荷爾蒙、情緒壓力及慢性疾病。其中他提到，心血管疾病導致勃起功能障礙的比例高達86％，像是高血壓、動脈硬化等，導致血液無法順利流到海綿體，是值得關注的危險因子。

戴定恩在臉書粉專「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文指出，根據統計，慢性疾病合併勃起功能障礙的比例平均都超過6成，是造成勃起功能異常的一大危險因子。除此，荷爾蒙、情緒壓力也是導致逐漸「舉不起來」的兇手，相關說明如下：

1、荷爾蒙：男性體內的睪固酮除了會隨年紀衰退外，近年來環境荷爾蒙的增加，使男性體內女性荷爾蒙逐步升高，從而讓身心靈受影響，逐漸演化成陽痿的狀況。

2、情緒壓力：當情緒處於高壓狀態下，容易使得身體慢性發炎，不只短時間可能造成身體的小病痛，長期累積下來更會導致血管功能退化，進而影響勃起功能。

3、慢性疾病：勃起功能好壞與否，大多與神經、血管、內分泌以及心理狀態有關，而大多數慢性疾病同時也與這些因子密切相關。例如高血壓、動脈硬化等疾病，由於血液流動的問題，導致血流無法順利流到海綿體，最終釀成勃起功能障礙。

談及改善勃起功能的方法，泌尿科醫師呂謹亨先前提到，除了藥物治療外，更要「管住嘴、邁開腿」，所謂管住嘴就是要吃得健康，以利血循通暢，讓陰莖充血，進而勃起。而現代人常吃西式的速食、微波食品，都會導致三高慢性病的風險增加，對性功能和攝護腺肥大也有很大的影響。

呂謹亨進一步指出，若要使血循通暢，就是要吃有助心血管健康的營養素，包括精氨酸、Omega-3不飽和脂肪酸，與抗氧化的營養素，如維生素C、E、β胡蘿蔔素，以及補充鋅。

至於邁開腿，呂謹亨說明，可多做凱格爾運動、骨盆底肌訓練、重量訓練、有氧運動、競技型運動、接觸大自然等，藉由體育鍛煉來幫助增強體質、增加勃起硬度、改善性能力。