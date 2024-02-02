00937B是台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF，自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄，包括有史以來債券ETF最佳募集成績，成立規模逾150億元，並在掛牌當天額度即售罄，截至今日已追加募集二次，不到兩個月的時間，規模已突破530億元，是所有台灣債券ETF當中，規模最快突破500億元的產品。除此之外，從受益人數來看，00937B的受益人數為154,219人，人數為投資等級債ETF最多，自掛牌當周的64,679人成長近138％，可說是人氣爆棚。

財富管理專家表示，00937B能獲得市場廣大迴響，在於其有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5％以上者，有助投資人打造穩健收益來源，也順勢搭上全球ESG投資大勢，且在今年有望迎來降息下，長天期債亦有資本利得空間可期。再者，00937B採月配息，讓投資人資金運用更靈活，且當時以15元掛牌，入手門檻不高，即使以2月1日收盤價15.94元來看，仍屬親民的價格，故上市以來持續吸引投資人目光。

群益ESG投等債20＋ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，00937B成立至今將近2個月，為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的，並免於承受配息忽高忽低的狀況，成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。後市來看，聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議，並淡化三月降息預期，不過仍可能在年內降息，債市利多不變，而在債券布局選擇上，債信品質佳，又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐，其中又以長天期BBB級債最值留意，主因其收益水準在投資級債中更為突出，且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高，建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。