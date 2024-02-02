全球GPU(圖形處理器)市場的年複合成長率可望在2023-2028年間達到34.4%，其中人工智慧(AI)產業的進步是推動市場成長的重要驅動力之一。隨著AI應用由雲端擴展至邊緣設備的趨勢，許多業者考量到微型化設備尺寸、布建環境等侷限，往往期望在小體積內盡可能極大化AI運算效能。安提的最新嵌入式MXM圖形模組系列MX2000A-VP、MX3500A-SP與MX5000A-WP採用NVIDIA Ada Lovelace架構，不僅在效能和能源效率上取得重大突破，同時加強了光線追蹤和人工智慧神經繪圖性能，並以精巧尺寸有效節省系統空間，為邊緣AI設備開啟更多應用可能性。

安提最新嵌入式MXM圖形模組MX5000A-WP搭載新一代NVIDIA RTX 5000 Ada嵌入式GPU，可提供高達9728個CUDA核心、76個RT核心及304個Tensor核心，支援PCIe 4.0介面和最高16GB的GDDR6記憶體，功耗僅115瓦，可充分滿足需要密集運算、小體積高效能的邊緣AI應用。此外，安提也提供多款具備不同效能的MXM產品選擇，包含搭載NVIDIA RTX 3500 Ada嵌入式GPU的MX3500A-SP，以及搭載NVIDIA RTX 2000 Ada嵌入式GPU的MX2000A-VP，以滿足各種AI應用場景的需求。

安提國際秉持協助加速AI應用落地的核心理念，致力為客戶克服極端情境中的多元挑戰，針對MX2000A-VP、MX3500A-SP與MX5000A-WP提供敷形塗層服務，可在嚴苛環境下也能正常運作，同時並支援修正錯誤碼(Error Correction Code)處理功能，協助解決資料傳輸過程中產生的資料損毀與錯誤問題，並且提供五年長期供貨及技術支援服務，幫助大型AI專案開發者節省硬體維護的成本與時間，進而為邊緣AI領域的創新產品開發，打下穩固基石。