這是歐洲央行首次以新建立的機器學習模型生成的預測，發表經濟評論，該模型是使用約60個變數，來捕抓傳統演算法所無法發現的變化。

連恩在演講中指出，歐洲央行的AI預測顯示，到6月通膨率將低於ECB官方的經濟預測，並且更接近2%的目標；但是有非常廣泛的可能結果，變數仍相當大。

連恩在羅馬的演講中展示一張投影片，說：「分布的中心點是低於12月的(通膨)預測」。

歐洲央行在12月預測，2024年第二季通膨率為2.7%，高於路透調查經濟學家所預測的2.3%，也高於歐洲央行基於人工智慧作出的預測。投資人可能會認為，歐央透過AI的新預測，鼓舞了他們的信心。

但是連恩認為，AI模型所隱含的可能結果是「廣泛的分布」，需要對此謹慎看待。他說：「這裡有很多可能性，等著(經濟)數據告訴你吧，因為你不會想把所有賭注都放在這些分布的中心點」。

該AI模型是由歐洲央行經濟學家Michele Lenza、Ines Moutachaker ，以及Joan Paredes所開發，並發表在去年的一份報告。他們在報告中表示，該模型的預測與歐洲央行的官方預測非常接近，顯示歐央官員的專業判斷，使他們能夠發現意外或學術界稱為「非線性」的變化，即AI模型同樣有捕捉到的變化。

連恩還表示，鑑於航運成本在整體物價指數中的權重有限，至今為止，紅海航運中斷尚未對歐洲通膨前景產生重大影響。