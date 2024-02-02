魯凱族「萬山語」族語教師戴文正Lavoras Latavelengae遭人爆料，任教11年期間猥褻7位國小男童，撫摸生殖器或臀部，2名被害男童甚至遭期猥褻長達5、60次，甚至拍下不雅照。高雄地檢署獲報將他拘提到案，1日依法對戴男聲押禁見獲准。人本基金會表示，這件是因從市府出面，讓學童接受調查、普查及性平宣導，為了避免狼師再度出現在學校，應做停聘處分。

檢方查出，戴男為本市多間國小聘任之族語老師，2017年間，戴男更在其高雄市鳳山區住處拍攝男童不雅照，將之儲存在扣案個人電腦中。2021年9月起在數間國小族語課教室內，利用對不同男童教學族語課程之機會，以手撫摸被害男童之生殖器或臀部等方式，對被害人為猥褻行為，其中更有2名被害人遭猥褻次數分別至少50次、60次。

檢方強調，戴男過去任教學校眾多，教學期間長達11年，光是已知被害人即達7位，對象年齡層相近，犯罪次數亦多，又綜合卷內事證，本案有相當理由認戴男有逃亡及串滅證之虞，且有事實足認其有再犯之虞等羈押原因，並有羈押之必要性，向法院聲請羈押禁見獲准。

人本基金會呼籲，高雄市政府應出面偵辦調查，因為這件事受還人士學童，所以應該性別平等教育法，去作調查、普查及宣導，並且在調查期間應該要求各學校遵守保密義務，另外，雖然此師目前仍在羈押中，但是羈押會有撤銷或期滿的，為了避免狼師再度進入學校，因此應該做停聘的處分。

高市府社會局長謝琍琍表示，去年12月就接到相關通報，第一時間介入處理，高市府跟檢警通報之後，就一起啟動偵查，教育局立即將這位老師停聘，社會局也派社工陪同這些受害同學一起面對司法、做筆錄跟偵訊。

謝琍琍說明，原則上這7名受害同學社工全部都有介入，且輔導這些同學，所以同學心理有情況，社工都可以協助處理，高市府今年1月也召開跨局處社安網會議，相關工作都已分工，社工也會持續關心這些孩子的心理、家庭狀況。至於老師的部份，如果調查屬實的話，將會依兒少法來做裁罰。

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