日本女星橋本環奈有著清純可愛的外貌，2013年被粉絲拍下一張照片後，在各大社群網站引發討論，獲得「千年一遇美少女」的封號，如今她選在明天（3日）迎來25歲生日的這天，準備再次發行寫真集，也率先公開部分美照，立刻掀起網友熱議。

橋本環奈相隔5年再度發行寫真集，這次砸下重本前往西班牙巴塞隆納進行拍攝，並且在社群X搶先曝光幾張美照，首先，只見她背部幾乎全裸，上半身雪白Q彈的肌膚一覽無遺，另一張則是她蹲坐在海岸堤防邊，一雙迷濛眼神對著鏡頭頻頻放電，後背更是一路挖空到腰下，露出整片白皙美背，性感尺度瞬間破表，最後一張只見她穿著白色洋裝，露出一雙雪白美腿，衣服側面還隱約開了洞，格外引人遐想。

橋本環奈寫真照搶先曝光後，立刻在網路上掀起熱議，而她的寫真集因為預購反應太過熱烈，正式發售前已經宣布再版的好消息，網友也紛紛留言﹕「等了好幾年終於等到了」、「身為你的粉絲，我會繼續支持你」、「變得更加成熟和性感了」、「橋本環奈20歲的時候就很漂亮，現在更成熟了，有一種神聖的美感」、「光看這張照片，橋本環奈的魅力就令人驚嘆不已，期待看到比上次更成熟的風格」、「恭喜你再次發行寫真集，身為死忠粉絲一定要買來收藏」。