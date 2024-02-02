網友發文。（圖 / 翻攝自臉書社團「我是土城人，我愛土城區」）

韓國攝理教主鄭明析去年（2023年）遭起底性侵多名女信徒，一審重判23年有期徒刑，紀錄片《以神之名》更同時揭露其惡行，案情曝光震驚社會。據悉，西門町前幾天才剛爆出有信徒當街傳教，未料又有民眾今（2）日透過網路發文指出，前陣子陪小孩到土城上課時，遇到兩名女子藉「宣傳福音」向前搭訕，但是越聽越察覺異樣。

一名女網友透過臉書社團「我是土城人，我愛土城區」發文表示，去年12月時因陪同小孩上課，因此前往土城，期間遇到兩名傳教女子搭訕。由於對方都是女性，所以起初並未有戒心，隨著越往下聽，卻越發現不對勁：「聽到什麼父親上帝、母親上帝、逾越節等教義，與平時理解不同，覺得很怪。」

女網友進一步指出，對方後來還想邀她前往教會；對此，女網友當下則是推說「沒空」，對方竟還問她下周的同一時間，是否會再到這邊，所幸小孩中間下課休息、對話打斷，兩名女子才離開。

女網友表示，事後看到新聞才發現，原來近日也有啦啦隊的女生於西門被傳教，透過網路搜索，竟驚覺是南韓惡名昭彰的攝理教。文末，她也呼籲民眾，應提醒家裡的孩子，並進一步指出，她大學時期有一名同學曾有過類似經歷，對方不僅鼓吹同學離家出走、斷絕與父母來往，所幸同學家人及時察覺異樣，方才未有憾事發生。

貼文發佈後，網友有感回應：「我昨天有遇到兩個年輕女子拿著圖片要跟我解釋最後晚餐那幅畫，說要講逾越節的事，不知道是不是同一組人馬?」；原PO則回應，「有可能！我也是看到新聞提及逾越節，才想到是同樣情況，看來他們在土城真的傳教開來了！」

其他網友見狀有感留言。（圖 / 翻攝自臉書社團「我是土城人，我愛土城區」）

此外，也有一名網友於評論區透露，上周同為兩名女生攜同一名男子，按響鄰居一樓家的門鈴後，見鄰居未有回應，竟持續摁門鈴，剛好鄰居家當時僅剩一位行動緩慢的老人獨自在家，老人心想應有急事，隨即前來開門，未料卻一時不慎，還沒開門就摔倒門前，最後還驚動了救護車和警方，家人聞聲急忙趕回。

該名網友也說，所幸老人經送醫檢查後並無腦震盪，更怒指：「最可惡的是那三個傳教的，說聲對不起就拍拍屁股趕緊走人。」