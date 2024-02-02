世界球王安賽龍。（美聯社資料照）

台灣「羽球天后」戴資穎球風華麗出眾，尤其反手拍極具觀賞性，無論底線獲是網前，都有辦法擊出落點巧妙的位置，嫻熟的反拍技能也受到世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）稱讚。

31日安賽龍在個人IG貼出影片，似乎正在針對反拍進行特訓，向來熱愛和球迷互動的他用中、英文寫下，「把你反手打得最好或者最差的朋友@（標記）出来。」安賽龍也在留言區標記小戴，大讚她爐火純青的反拍，小戴也謙虛回應，「你這個才真的厲害。」貼文至今獲得2.5萬個讚。

安賽龍身高超過190公分，在場上活動性十足，對手無法輕易打穿他所設下的防線，尤其安賽龍招牌強力扣殺，更是無人能敵。自從2021年超級1000等級的印尼公開賽奪冠後，安賽龍再也沒有讓出世界球王寶座，目前領先第2中國大陸好手石宇奇7000多積分。

今年安賽龍以大馬公開賽作為本季首站，但狀況略有起伏，16強和8強都和對手打滿3局，4強更遭到石宇奇拍落，無緣本季首冠。戴資穎參加大馬和印度公開賽，都打進最終決賽，收獲一冠一亞佳績。