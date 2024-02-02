台北市長蔣萬安（中）1日與副市長林奕華（右），一同替1日生日的副市長李四川（左）慶生。（摘自林奕華臉書／丁上程台北傳真）

【全程字幕】韓國瑜當選院長！將出任立院秘書長？ 李四川：現在緊抱萬安 @ChinaTimes

台北市副市長李四川近日來盛傳是立法院長韓國瑜屬意的秘書長人選，不過韓國瑜受訪時也表示，有想過但尚未行動，也沒有對人選面談過。而李四川2日上午也表示，不能對假設性問題來答覆，並直言自己昨天被「萬安緊抱」，現在應該就是「緊抱萬安」。

台北市副市長林奕華1日晚間在臉書上貼出她與市長蔣萬安，替副市長李四川慶生的照片。而其中蔣萬安也抱著李四川，而李四川則露出很開心的微笑。李四川2日受訪時也直言「因為昨天萬安緊抱，我現在應該是緊抱萬安。」

被問到是否前往立法院擔任秘書長一職，李四川則引用韓國瑜昨日的回應，表示韓並未向他提起這件事，韓也對外表明有想過但沒有行動，因此自己不會對假設性的問題來做答覆。

李四川強調，自己在每一個工作都努力，一點一滴認真來工作，為市民來服務，這個是他一向的初衷。至於被問到是否有可能參選2026新北市長？李四川則說「我想我已經講了好幾次了，不必幫我找工作，我現在工作很穩定，還是會萬安緊抱。」