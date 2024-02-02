台中市31位平均年齡80歲的長者日前在弘道老人福利基金會、中陽集團志工陪伴下，到大里藝術廣場的「異想新樂園」暢玩，一圓春節前夕「不老樂園夢」。（中陽集團提供／潘虹恩台中傳真）

台中市31位平均年齡80歲的長者日前在弘道老人福利基金會、中陽集團志工陪伴下，到大里藝術廣場的「異想新樂園」暢玩，現場新奇有趣的遊樂設施，讓爺奶驚呼連連，更化身不老「網美」、「網帥」，在光彩絢麗的燈牆前拍下美照，一圓春節前夕「不老樂園夢」。

弘道基金會與中陽集團合作，日前邀請31位長輩到到大里藝術廣場的「異想新樂園」，不僅開心暢遊現場設施、拍美照，爺爺奶奶們更一起上台表演舞蹈，博得滿堂彩；95歲的郭阿公更開心表示「我這輩子從沒來過這種有趣的地方，真好玩！」

「我回去後一定要把照片沖洗出來當紀念！」74歲的徐阿嬤經歷罹癌與喪偶，心情一度低落悲痛，參與弘道基金會的課程後慢慢重拾生活節奏。愛拍照的她，會將照片沖洗出來貼在筆記本裡，空閒時拿出來欣賞，聽聞這次活動會在網紅打卡熱點「宙影幻鏡-傳奇」拍照，毫不猶豫地報名參加。

85歲的邱阿嬤在孩子成家立業後開始思考自己的老後生活，不僅重拾年輕時喜愛的繪畫、舞蹈，也從表演中找到自我，跟同學共組舞團，「表演可以讓我忘記身體的病痛，雖然老了，還是可以打扮得漂漂亮亮，做自己喜歡的事！」

弘道基金會台中服務處處長陳國慶表示，過年時長輩們渴望兒孫返鄉一家熱鬧，也喜歡和兒孫們一起外出走走或嘗試新事物，感謝中陽集團邀請，讓長輩有了前所未有的體驗，更留下美好的回憶，同時呼籲民眾過年時也可以陪伴家中長輩外出走春。

中陽集團董事長張博鈞表示，這些動人的生命故事，讓社會看見了老年人生命的韌性，看到阿公阿嬤露出開心滿足的笑容，更讓人深深感受到陪伴長輩是一件很重要且有意義的事，希望中陽可以成為拋磚引玉的角色，讓更多人看見長輩的需求。