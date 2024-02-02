晶心科2023年受到高庫存影響，權利金表現疲弱，但去年第四季已出現回溫跡象。展望2024年，隨著半導體清庫存告一段落，晶心科有機會可以看到權利金營收占比回到2成以上。

晶心科未來整體產品應用推廣主力包括車用、AI等。以車用來說，晶心科去年車用營收占比大概只有3%，隨著車用產品漸趨複雜，從傳統架構到Domain架構，車用電子應用會越來越繁榮。目前全球車用電子供應商，從ARM慢慢Migrate到RISC-V。晶心科車用應用非常廣泛，去年度已經有客戶開始利用N25F-SE量產，但目前車用電子量產數量相對於消費性還是少很多。

2024年產業緊繫關鍵字AI，晶心科目前除Meta外，AI客戶還包括TetraMem(RRAM)、Renesus(Voice Control、Audio)。晶心科亦推出AI加速器I350是一個AI加速器，目前已經有美國客戶導入，會與CPU分開銷售，與軟體NN SDK(開發套件)來做搭配。另外，晶心科去年第四季發表的AX65，相對於ARM的產品線就是A72~78，屬於相對旗艦級的產品線，在歐洲、大陸都有簽下合約，後續也將成為注入動能的貢獻之一。