今年春節假期恰逢西洋情人節，新北市高灘處以情人節元素為設計發想，將大漢溪的新月橋及二重疏洪道的辰光橋裝飾成超浪漫的情人橋，將於2月8日起至3月14日連展36天，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節，為情人框住美麗愛情！

高灘處表示，新北河濱公園跨河景觀橋自完工以來，已成為新北市知名的觀光景點。尤其是連結板橋新莊的新月橋及三重的辰光橋，每年都有不同的光雕特色，今年以情人節為主題，設置的光雕呈現七彩變換、耀眼奪目，夜間更可由景觀橋上遠眺新北河濱美景，值得前來體驗浪漫的星光之旅。

在三重的辰光橋已化身為一座星光織就的情人橋，橋上點點藍色光芒如同星辰閃耀，營造出夢幻的氛圍，漫步穿越星座光廊，細數頂端12星座星象圖，彷彿踏上了一場浪漫至極的星光之旅。橋兩側的欄杆以LED星星燈點綴，似星光灑落在辰光橋上環繞成一幅星空畫卷，也寓意著情人們間獨一無二的愛情故事，而辰光橋則是這場浪漫中的見證者。

連結板橋新莊的新月橋，橋上步道打造一道綿延的光廊，漫步在橋上就像跳首愛情舞曲，穿越愛心型的光廊猶如乘坐著天使之翼懸浮在橋上，讓情人們在此刻創造愛的榮耀。橋中央天空步道兩端，以情侶元素承載戀人之間的愛情，帶著祝福引領橋上的情人們走向更幸福的未來。

高灘處長張修銘表示，這二座充滿無限浪漫的新北河濱情人節光雕展自2月8日展至3月14日，每日亮燈時間為晚上5時30分至10時，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節，情侶們要把握展出時間。新北河濱公園可從白天玩到晚上，來到河濱公園遊玩不妨駐足到夜間感受幸福光雕秀，度過充實愉快的假期。