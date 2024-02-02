第11屆立法院龍頭改選結果出爐，但綠白陣營卻隨即上演「誰保送了國民黨？」的懸疑劇!台灣民眾黨指控，民進黨人士透過多方管道聯繫黨主席柯文哲，表達要支持黃珊珊擔任立法院長，換取民眾黨在副院長支持民進黨的蔡其昌。但民進黨則是透過發言人澄清，事實是柯文哲打給綠營醫界大老，希望民進黨支持黃珊珊、副院長無條件支持民進黨人選，但民進黨團只接受院長支持游錫堃、副院長讓民眾黨推薦，才導致破局全貌。面對雙方陷入各說各話，柯文哲為此甚至揚言下午將要提告。

立法院龍頭之爭，在三黨不過半的態勢下，取得關鍵少數位置的民眾黨，黨小志氣高，口氣也不小，又開始大玩政治槓桿，活脫就是總統大選藍白合的複刻版。同樣的思維和套路，總統大選在三黨無人民調取得明顯領先，並且過半的情況下，白營藉國民黨支持者「恐賴」，擔心「台獨金孫」勝出的心理，玩了半年的「藍白合」大爛戲。明明就是老三，或者在二、三之間擺盪，但就是非正不可，當然，在藍白立場都踩得很硬之下，自然就破局收場，各自回歸「基本面」，繞了一大圈，選舉結果綠藍白重新回到「原點」。

在總統選舉過程與藍營翻臉，但緊接著因為立法院正副議長改選，民眾黨還是繼續以小搏大，改販賣「恐韓症候群」。因為國民黨雖然未單獨過半，但至少是第一大黨，掌握先天優勢，民眾黨想合作，只有副院長和召委可以交換，反觀第二大黨民進黨，不僅要固票，更要挖票才能贏，面對國民黨施出史上最嚴格的人盯人戰術，挖票一途只能寄望綠白合，如果民進黨支持者不希望韓國瑜出線，民眾黨就有談判空間，綠越怕韓，基層的壓力越大，白綠配成局、黃珊珊勝出的機會越大。

然而，民眾黨待價而沽，炒作「恐懼症候群」，營造洛陽紙貴的氛圍，但藍綠都不買單，寧願「挺著胸膛倒下」，從總統選舉與國民黨翻臉，如今和民進黨又可能對簿公堂，接下來可能重回藍營懷抱，看能不能分個一、兩席召委。只是民眾黨太在意小藍、小綠標籤，屢屢在藍綠之間遊走，大玩無本生意，結果是一再斲傷政黨信譽，即便靠施捨分到一席召委，那得保證藍白意見相通，理念相投，否則這席召委也是仰人鼻息，隨時會被「沒收」!