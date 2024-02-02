關山國際同濟會長吳秀琴（中）協助分送嬰兒奶粉。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

氣溫寒冷，縱谷地區卻很溫暖，財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會去年9月捐贈進口即期良品的幼兒配方食品給縱谷地區弱勢家庭，今日再度結合公益社團送嬰兒奶粉和關山米乖乖送往海端、關山衛生所和台東家扶中心關山服務處。

一大早關山國際同濟會長吳秀琴載由「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」協助爭取的德國進口即期良品奶粉，前往包括海端衛生所、關山衛生所和台東家扶中心關山服務處等地。吳秀琴另外加碼購買「關山米乖乖」，希望在近來天氣多變化的情況下寶寶們都能健康身體「乖乖」。

北部產科醫生林思宏有感花東地區普遍資源缺乏，在40歲成立公益基金會，除了希望能盡一己之力，也能牽線社會善心大眾的挹注。

林思宏指出，這批屬於即期良品的嬰兒營養配方是針對1歲以內的嬰兒所設計，對於母親無法親自哺乳或是母乳不足時需要的營養素配方來進行補充。林思宏說，感謝奶粉公司的善舉提供給需要的家庭，而此次捐贈的奶粉保存期限是到5月中，提醒應在保存期限前盡快食用完畢。

海端衛生所主任陳境治指出，收到即期良品的奶粉會在最快時間送到需要的家庭，有媽媽收到後表示很驚訝因為這款奶粉不便宜，希望能適時給予補充嬰兒所需的成份。家扶中心感謝林思宏醫師和關山同濟會對於扶助個案的關懷，奶粉的提供也算是最實際的新年禮物。