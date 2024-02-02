消保官主任王治宇說，此次抽查商品，其中高達24件商品欠缺完整商品標示。（柯毓庭攝）

新北市法制局消費者保護官因應即將來臨的春節，會同經濟發展局針對春節應景商品進行查核。（柯毓庭攝）

新北市法制局消費者保護官因應即將來臨的春節，會同經濟發展局針對春節應景商品進行查核，發現其中35件商品有高達7成不合格，已針對位於轄內的部分勒令業者限期改善；若未改善，將開出2萬以上、20萬以下罰鍰。

消保官主任王治宇說，本次針對包裝袋、春聯、窗貼等線上通路進行查核，從樂天、松果、九乘九數位三個數位平台買來紅包袋、春聯、窗貼等商品進行標示查核，發現其中高達24件商品欠缺完整商品標示，包含未標示品名、產製廠商等，若為國外進口，也應標示清楚進口代理、經銷廠商名稱等，並且附上中文標示。

消保官鍾佳儒則說，抽查不合格的商品其中有18件為新北轄內賣家，已要求業者限期改善，若未改善將依商品標示法處2萬以上、20萬以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱，外縣市業者也將函請外縣市政府輔導業者限期改善。

經發局商業發展科長陳漫瑄則說，此次抽查春節應景商品的專案，主要抽查紅包袋跟春聯等屬於文具類的商品，包含網路、線下總共查了215件，其中有4成4的商品不合格，幾乎集中在網路通路，希望網路賣家勿因僥倖心態，就販售不合規定的產品。