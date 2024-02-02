國民黨「韓江配」順利當選，成為立法院正副院長，立法院副院長江啟臣1日發文指出，他和韓國瑜院長一同努力，「讓國會更透明、監督更有力」；台中市長盧秀燕2日表示，只要台中人當選，她都給予祝福感謝。

台中市長盧秀燕說，她很高興立法院副院長過去和現在都是台中人，像是過去副院長蔡其昌，對台中貢獻也很大，接下來接棒的是副院長江啟臣，也是台中人。

盧秀燕肯定表示，江啟臣是國民黨很有經驗的立法委員，她相信江一定會非常照顧台中，只要是台中人當選，她都歡迎、都感謝，相信都會照顧台中。

盧秀燕開心地說，台中人能夠出頭天，能夠更關心、替地方發聲，為地方爭取預算都很好，所以不管過去民進黨立法院副院長蔡其昌，現在國民黨立法院副院長江啟臣，她給予感謝。

立法院副院長江啟臣1日發文指出，「未來和韓國瑜院長，一起捍衛國會尊嚴、嚴守議事中立、確保少數意見，實現多元包容的民主價值，將多元民主讓世界看見」，「讓國會更透明、監督更有力。以民為本、為民發聲，不負人民期待」。