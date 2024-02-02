台北捷運公司2日發表貓空纜車新裝，吸引許多民眾前來搭乘。（范揚光攝）

農曆春節將近，台北市貓空纜車也舉行「新春換新裝」活動，貓纜吉祥物樹懶共ㄉㄨ拉，與麻吉貓、EMMA與小牛等品牌大使，即日起都會出現在纜車動物園站、貓空站及車廂上。參與換裝活動的台北市長蔣萬安表示，新車廂塗裝結合動物保育、動物救援還有生命教育的意義，也直言過年期間一定會帶家人來搭貓纜，也會到動物園走走。

貓空纜車2日舉行新春換裝記者會，蔣萬安致詞表示，台北市從動物保護、教育及福利等層面規劃推動動保政策，為落實友善動物交通，台北捷運去年推出「寵物專車」，今年北捷所經營的貓空纜車，則是與台灣動物緊急救援小組、麻吉貓合作，由可愛的動物們擔任代言大使，打造生命教育車廂，介紹動物保護及環保議題，從教育開始向下扎根，讓台北市成為動物宜居城市。

蔣萬安也表示，自己的小孩剛好一個2歲半，一個滿1歲，他們很適合來搭乘貓纜，然後到動物園走走，「所以我們也都非常歡迎市民朋友，帶著孩子不分年齡層，都可以來搭乘貓纜，體驗生命教育。」蔣萬安說，同時動物園也有非常多的活動，都適合親子，利用年假期間，帶著家人一起來走走。

北捷表示，貓空纜車在剪纜工程期間，車廂也同步換上新裝，把「地主」代言吉祥物樹懶共ㄉㄨ拉、麻吉貓、EMMA與小牛搭乘纜車到貓空踏青、參拜指南宮及品嚐鐵觀音茶等懶洋洋的模樣，全部貼上纜車車廂外觀，帶給大家滿滿的療癒感；掃描車廂內的QR-Code，即可進入每一個救援真實故事，學習尊重生命、萬物平權的觀念，開啟一趟生命教育旅程。