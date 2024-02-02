折疊產品從打頭陣的折疊手機逐漸擴大至平板與NB，富世達挾高度技術門檻與MIM金屬設出成型零組件(Metal Injection Molding)核心部件自製工藝及模具開發等生產工藝，成為華為及摩托羅拉折疊手機軸承供應商，隨著各大品牌廠積極推出新產品，富世達可望成為折疊行動裝置趨勢下最大受惠者，美系外資最新報告也看好富世達前景。

美系外資指出，富世達是全球領先的軸承供應商，主要用於可折疊智慧型手機(佔2023年收入的85%)，隨著智慧型折疊手機滲透率上升，價格更實惠，從1000美元以上降至600美元-700美元，各種格式(翻轉、向內/向外水平折疊)，以及品牌廠商在飽和的智慧型手機市場激烈競爭下擔心錯失潮流，我們預計，富世達客戶群從中國擴展到更多全球級智慧型手機，體現其領先的技術以及設計和生產的快速交付，以支持品牌製造商推出快時尚款式，2024年/2025年富世達可折疊智慧型手機鉸鏈收入可望分別年增162%/63%，預估富世達今年及明年每股盈餘為27.6元及44.9元，給予富世達「買進」評等，目標價826元。