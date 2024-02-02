傳柯文哲致電綠營遊說「綠白合」 傅崐萁：柯不會這麼LOW @ChinaTimes

立法院正副院長選舉1日落幕，「韓江配」成功出線。民眾黨方面直到選前，仍在拉票民進黨團，盼票投民眾黨立委黃珊珊。國民黨團總召傅崐萁2日否定相關說法，指出民眾黨主席柯文哲不會做這麼low的研判，國民黨跟民眾黨不預設前提，全面合作。

傅崐萁說，立法院正副院長昨塵埃落定，立法院長韓國瑜出線，會為國家帶來新格局，包括國會改革，有陽光國會才有健全強大的國家，所有國會改革法案都跟民眾黨敞開心胸合作，全面檢視八年執政陰暗面，該送法辦就送法辦，該做的事情儘快到位。對於立法院前院長游錫堃長期為國家、立法院付出，深刻表達敬意，全世界所有卸任國會議長往往是最重量級的外交領袖，希望游卸任後為國家做更多外交關懷，未來由誰遞補民進黨空缺，問題不大，綠營內部就能自己解決。

傅崐萁談到民眾黨強調，未來跟民眾黨攜手， 一定敞開心胸，讓所有政黨在國會都能得到尊重。在台灣，多元意見都能表達，內閣制是推動方向，國民黨跟民眾黨在對國家正向提升方面，不預設前提全面合作。對於柯文哲選前之夜聯繫，要讓綠營票投民眾黨，這都是放話，柯不會做這麼low的研判。

傅崐萁說，民進黨全面投票給民眾黨，沒有民進黨主席賴清德同意是絕對不可能，以賴的個性，更不可能會有這種事情發生。選前之夜夜奔敵營等都是綠營在韓江當選後，做出對藍白分化、醜化白營的謠言。民進黨執政8年，除了貪汙腐敗，最擅長的就是詐騙抹黑，這些伎倆不會影響藍白合作，大家都是希望讓國會好，才有藍白合作。團結的國民黨可以接受任何挑戰。