配合輕軌成圓，高市府經發局將商圈夜市優惠券的合作店家，透過捷運輕軌路網圖標示出來，製成「商圈夜市優惠券優惠地圖」。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

紅髮艾德（Ed Sheeran）將於3日在高雄世運主場館開唱，高市府搭配演唱會檔期推出「2024商圈夜市優惠券」，歌迷可於2月2日至2月4日在高捷6個車站內兌換。配合輕軌成圓，高市府經發局將商圈夜市優惠券的合作店家，透過捷運輕軌路網圖標示出來，製成「商圈夜市優惠券優惠地圖」，歡迎歌迷跟著攻略來高雄聽演唱會、吃美食。

配合輕軌成圓，高市府經發局將商圈夜市優惠券的合作店家，透過捷運輕軌路網圖標示出來，製成「商圈夜市優惠券優惠地圖」。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府經發局長廖泰翔表示，透過發放商圈夜市優惠券活動所推出的「加時延暢」專案，從去年推出以來，已成功將大量歌迷與人流導入商圈、夜市延續消費。經過前面幾波的活動，合作店家一次比一次多，這次除了餐酒館、居酒屋、宵夜小吃之外，也特別納入特色早午餐餐廳，提供歌迷不同的選擇。此外，經發局特別將優惠店家結合捷運輕軌路線圖，標註各站周邊店家，鼓勵歌迷朋友多使用大眾運輸工具聽歌、吃美食。

配合輕軌成圓，高市府經發局將商圈夜市優惠券的合作店家，透過捷運輕軌路網圖標示出來，製成「商圈夜市優惠券優惠地圖」。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

經發局說明，這次商圈夜市優惠券的合作店家類別相當多元，除了多達44處的商圈夜市之外，也有在地的經典小吃、打卡熱點餐酒館，甚至還有特色早午餐，全都收錄在「商圈夜市優惠券優惠地圖」中。例如輕軌沿線內惟藝術中心旁的「G-KO金庫吧」、壽山公園站旁的「紅瀰咖啡」、高雄高工附近的「夜葉食堂」等，都提供歌迷持券的獨享優惠。

經發局提醒，「2024商圈夜市優惠券」將於2月2日起至2月4日在高捷左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔等站發放，從上午10時發放到晚間10時，部分捷運站服務延長至凌晨12時，請歌迷務必留意各站服務時間，把握機會現場憑演唱會門票領取。