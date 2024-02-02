曾姓男子帶著未成年的女兒投靠好兄弟阿志（化名），看女兒和阿志女友13歲的女兒小敏（化名）睡同一間房，竟萌生歹意、故意對小敏說曾夢到2人在一起，小敏情竇初開被吸引，某晚竟跑到曾男房中發生關係，還被女兒撞見，才東窗事發。高雄地院依對於未滿14歲之女子為性交罪，判曾男2年，可上訴。

曾姓男子和阿志是多年好友，2022年月8月，曾男跟太太吵架，帶著未成年的女兒投靠阿志，阿志也大方把家裡的一間房整理給曾男住，曾男的女兒則被安排跟阿志女友的女兒小敏同房。

曾男發現小敏頗有姿色，竟色心大起，故意頻繁對小敏示好，還說「曾經作夢夢到2人在一起」，小敏情竇初開，被曾男騙得團團轉，便同意和曾男私下交往。

同年10月23日深夜，小敏趁曾男女兒睡著，偷偷跑進曾男房間，過程中曾男女兒醒來，發現小敏不在身邊，走出房間查看，聽到曾男房內有奇怪的聲音，從門縫偷看，竟看見到爸爸和小敏正在發生關係。

事後曾男女兒認為不妥，把目擊到的事情告訴小敏的母親，母親追問後，小敏才承認愛上曾男。母親見大事不妙，趕緊報警處理。

開庭時曾男坦承犯行，也願意和小敏和她母親和解。法官認為，曾男明知小敏未滿14歲，心智發育尚未健全，性自主決定權未臻成熟，竟為逞一己私慾，而與小敏性交，影響小敏身心健康不輕。考量曾男有酒駕前科、不符緩刑條件，最後依對於未滿14歲之女子為性交罪判曾男2年，可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。