台南三井OUTLET二期2日舉行動土典禮。（曹婷婷攝）

台南三井OUTLET一期開幕2年來締造1500萬人次。（曹婷婷攝）

看好台南消費力，日商三井不動產集團繼2022年2月在高鐵車站特定區打造三井 OUTLET PARK一期，去年締造46億元業績，二期工程2日動土，預計明年底完工試營運，將再增加50間店舖，加上一期190家，規模跟林口三井OUTLET相當。

三井 MITSUI OUTLET PARK二期工程今天舉辦動土典禮，三井不動產集團董事長久一康洋致詞表示，台南三井OUTLET開幕近2年以來締造1500萬人次，加上周邊住宅區陸續開發，今年是台南400，三井二期此時動土，別具意義，希望增加營運面積也能帶動地方發展，帶給民眾舒適購物、休憩享受。

台南市長黃偉哲出席動土典禮表示，2年前三井OUTLET PARK一期開業以來，人潮不斷、生意興隆，感謝三井不動產看好台南市場發展，去年即著手規畫二期工程開發案，相信二期50家也是一時之選，他提到，沙崙智慧綠能科學城開發從總統當選人賴清德在市長任內著手規畫開發，蔡英文總統2016年當選後開始實施，帶動沙崙發展，開創台南經濟發展的另一個引擎。

三井OUTLET二期工程位於一期南側，同樣是4層建築物，其中1至3層為商場，4樓與屋頂層為停車場，規畫引進50家新店舗，25％為餐飲，其餘為物販、娛樂項目，目標為明年底試營運。