陶晶瑩和李李仁2022年開設副業「辣杯杯」，近日卻傳出和劉姓合夥人鬧翻，因不滿劉男供貨及代工利潤問題，陶晶瑩將劉男告上法院，但目前法院判陶、李兩人敗訴，辣杯杯恐將被假扣押。對此，財經網美Emmy（胡采蘋）研究了判決書，認為法官已經表示陶晶瑩一方沒有附上她們做行銷費用的證據，法官也只能從現有的數據去做判決，胡采蘋喊話說：「陶晶瑩請妳繼續上訴！」。

胡采蘋最近在節目中剖析陶晶瑩副業失敗主因，她表示毛利率才是該事業是否能經營長久的核心，陶晶瑩所經營的辣杯杯賣出去了469萬元的貨，卻遭劉姓夫妻表示進貨成本價為315萬，315除以469等於67%，等於是67%的成本都拿來進貨，相較於其他有名的餐飲集團財報，難怪這樁生意最後會賠錢。

陶晶瑩轉發胡采蘋的影片。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

胡采蘋說，所有的生意利潤率都是最重要的關鍵，先前她介紹了台灣食品代工龍頭聯華食品的毛利率約在兩成左右，另一家作食用油起家的南僑集團，也有自己的食品代工廠，過去幾年的毛利率也維持在30到25%左右，若不談食品代工廠的毛利率，改談「品牌商」，胡采蘋認為辣杯杯的性質較相似於餐飲業的品牌商，如王品、瓦城集團，毛利率也約在4成到5成左右。

胡采蘋特別指出，餐飲業的毛利率不是進貨價減掉成本就是毛利率，還要考量開店時的租金、水電、人事開銷，因此進貨價需要更低，由於它的營業成本更複雜，不只是進貨而已，過去她在大陸的電商公司上班，就明白進貨價壓不到售價的4成以下，肯定要賠錢，又更何況陶晶瑩的辣杯杯進貨成本竟高達67%。

最後，胡采蘋認真研究陶晶瑩的案子，為何法院最後判陶晶瑩要付315萬全數的貸款？因為法官在判決書中說，劉姓合夥人公司的毛利率是3成，她指出法官沒有食品產業的知識，不了解3成的費用是代工廠的毛利率，劉姓合夥人若拿的是研發費用，通常只占1%到2%，然而成本469萬的2%最多即為10萬元，但最後劉姓合夥人卻拿了98萬。

胡采蘋呼籲陶晶瑩要繼續上訴，因為法官在判決書中已經說得很清楚，「妳們的律師團隊沒有附上妳做行銷費用的證據，也沒有提出妳宣傳費用附加價值應該要如何計算，所以呢，法官只能依照現有的證據去做判決，法官自己也在判決書中說『他是並非無疑的』，他是有懷疑的，只是妳們沒有給他一個可以參考的數據，所以他只能就現有的數據來判」，希望她們能準備好更多資料後再上訴，而陶晶瑩本人也轉發該支影片，寫下：「人間有清醒，江湖有俠義。謝謝專業清楚明白的講解。讓我們繼續看下去。」

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