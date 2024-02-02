台灣民眾黨在立法院龍頭之爭動向備受關注，除了推出黃珊珊角逐院長之外，是否推副院長?由誰出馬?卻是保密到家，直到最後一刻號票開出來才發現張啟楷得到8票。雖然是新科立委，大家都知道張啟楷是政論節目主持人，但過去曾主跑立法院新聞8年，因此對於國會運作一點都不陌生。

張啟楷說，這是柯文哲主席和黨團一致的決定。很歹勢投票前保密到家，因為，我們不要民進黨，也不要國民黨的票，我們不是小綠，也不是小藍，台灣民眾黨走自己的路。

他說，要維持台灣民眾黨的主體性和獨立性，和民衆站在一起，成為最理性、最中間、最符合人民需求的政黨。到了第二輪為避免陷入藍、綠糾葛，所以民黨選擇全部沒進場投票。

另外，張啟楷在臉書分享說，回到立法院的感覺真好，很像回家的感覺。他雖然是新科立法委員，對於立法院卻是一點也不陌生，民國70幾年台灣民主運動最風起雲湧時，他是第一線的國會記者，更曾以《中央政府總預算系列報導》獲得1994年吳舜文新聞獎首獎，因此對於立法院生態和運作的了解，已經有超過30年之經驗，可說是這次立法院「資深的新鮮人」。

張啟楷說，到立法報到時遇到了許多熟識的老朋友，大家一同在國會殿堂重逢。無論藍綠哪個黨派，全立法院近四分之一以上的立法委員同仁，都曾經是他主持節目時的座上賓、好朋友。還碰到很多2、30年前就在立法院認識的資深員工，大家聊起以前共同的回憶，「碰到這麼多老朋友，太幸福了」。

在此前提下，張啟楷期待，未來定能在國會質詢、議事及跨黨派合作上，讓藍綠各委員間有良好的互動與默契，共同達到政黨和解、社會和解及為全民謀福的新國會時代。