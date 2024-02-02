林宜融參加第二屆《超級星光大道》闖出名號，還一度擔任新聞台主播，前年七月無預警宣布結婚懷孕的好消息，讓粉絲又驚又喜，並於去年一月迎來兒子「小薯球」報到，沒想到才相隔一年多，又宣布懷上第二胎的好消息，接著開心表示﹕「小薯球要準備當哥哥囉」。

林宜融表示和老公都很喜歡小孩，在40歲前生完兩胎，是夫妻倆的夢想，由於得來不易，讓兩人感恩擁有的一切，接著透露上個月罹患重感冒，由於懷有身孕，因此醫生開藥十分保守，可惜症狀太過嚴重，即便每天吃藥又請假休養，病情始終不見好轉，加上孕期間的不適，大多時間只能躺在床上休息，而且也沒有太多食慾，讓她不禁感嘆﹕「這次第二胎孕期，感覺比第一胎還要辛苦」。

林宜融表示懷孕不適加上罹患重感冒，大多時間只能躺在床上休息。（圖／annielin0831 IG）

林宜融透露懷小薯球後期時，因為罹患子癲前症得提前生產，導致這次懷第二胎時格外小心，一切聽從醫生安排並且提前服藥控制，希望可以好好養胎，也希望身體趕緊康復，讓工作和生活都可以恢復正常，才能多多陪伴兒子小薯球，接著透露再次當媽的心情﹕「我們非常期待，也知道等老二出生，我們就要挑戰 two under two」。

對此，網友紛紛留言﹕「之前有子癲前症第二胎真的要很小心，恭喜，祝順產」、「恭喜阿妮，小薯球好可愛喔」、「恭喜阿妮，太棒啦」、「恭喜，要記得多多休息喔」、「媽媽好辛苦」。