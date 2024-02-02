宋姓多元化計程車司機，去年農曆年前在台中高鐵站7號門附近，違規攬客，廖姓乘客拒絕，並向陳姓員警舉發，帶警指認。宋對廖咆哮，即上車拒不配合執法，還2度踩油門衝撞，陳拔槍喝令下車，他仍躲車內，直到支援警力到場勸說，才下車處理。宋否認衝撞員警，辯稱是誤踩油門；法官依妨害公務罪判刑8月，可上訴。

宋去年1月15日晚間9時55分駕駛多元計程車，在高鐵台中站7號門附近，違規向廖姓旅客招攬生意，廖拒絕，並向執行巡邏、穿著警察制服的陳姓員警舉發，帶陳到場指認。

宋不滿朝廖咆哮「不然，你現在是怎樣啦！」，並作勢上前，陳姓員警以手觸碰宋，要求冷靜，宋反質問陳「要打人嗎？」，即自行上他的營業用車。

陳警要求宋下車，提供身分證件配合，否則將逕行舉發，宋回嗆「你舉發啊！」，陳持手機拍攝宋的車牌，宋趁機踩油門朝陳方向衝撞，2度企圖逼退。

陳見狀，拔槍喝令宋下車，宋仍不理會，還報警聲稱「警察現在拿槍指著我！」，經支援警力到場勸說，宋才下車處理，案經警方移送，檢方將宋起訴。

宋否認妨害公務犯行，辯稱沒有違規攬客及衝撞警察，他詢問員警盤查原因未獲回應，且陳跟他說「可離開」，他因有線上排班，怕客人等太久要趕快離開，情節踩錯油門，看到警察擋在前面，就馬上煞車。

法官勘驗警方密錄影片，陳要求宋配合，但宋稱：「你要開單，你就開了」，隨即上車，陳稱：「你要離開可以，但是我現在要攔舉你，如果你不配合，我就逕行舉發」；宋回稱：「你舉發啊」。

法官認定，宋知被檢舉理由，陳已多次告知不得離開，還執意要開車離開，駕駛車子2度衝撞陳，若錯踩油門，為何會錯2次？不採宋說詞。

法官以宋不顧員警站在前方阻擋，仍開車衝撞員警，妨害員警執行職務，不僅破壞執行國家公權力，並危及員警安全，審酌員警未受傷及宋犯後態度，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判刑8月。