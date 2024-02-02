民進黨中央繼前祕書長許立明辭職後，黃建嘉辭去副祕書長一直，傳出新北市前議員何博文、選前為賴文宣操刀的前媒創中心主任翁世豪將出任副祕書長，與目前暫代祕書長職位的副祕楊懿珊，形成湧言會、蘇系、正國會派系平衡的黨中央鐵三角；何、翁也證實此事。

翁世豪受訪表示，黨主席賴清德前幾天找他聊，正式邀他擔任副祕書長，正式到職才會有明確工作職掌，選舉期間他負責文宣，入黨也會負責類似工作。

他表示，選舉期間工作有默契，未來希望黨跟執政團隊、文宣新媒體社群跟年輕人對話能更精進。不同管道與不同TA等不足之處，會跟黨內年輕朋友、新聞部門吳崢等在新媒體平台溝通。

何博文也表示，昨天感恩餐會，主席跟他提到，未來對於交付任務做好，要做到「黨強政強」，平常就要做好紮根，他有地方跟選舉經驗，會把過去經驗跟能量，對黨務發展有積極貢獻。

對於黨部新人事，民進黨發言人吳崢表示，預計下周三正式對外報告；至於新人事安排是否拉近年輕人距離？他說，「當然」。

吳崢表示，賴清德態度明確，選後治理國家、團結社會階段，除了在這次大選中支持民進黨的人要讓大家感到放心，對於沒支持的也要傾聽聲音、虛心改進，這幾個部分未來都要努力改進強化。

至於不分區立委候選人律師陳俊翰，這次因為「賀瓏夜夜秀」引發身障歧視爭議；基於對弱勢保障未來也會借重專業。