跟日本大型金融集團相比，其實這家總部位於東京的區域性銀行規模並不大。在沒有明確的大客戶所支持下，大約10年前，青空銀行決定努力向海外擴展，所以旗下有近3分之1的放款業務都不在日本。

青空銀行的投資規劃中，以辦公室的不動產最大。不過，在新冠疫情那幾年，居家辦公變成一種主流，加上美國頻頻升息下，不僅房貸成本激增，商業房產的需求也跟著下降，對日本這家銀行業者來說，財報也大受衝擊。

去年11月，青空銀行的總裁向投資人保證，即使在全球景氣低迷的情況下，不太需要提列更多資金來彌補虧損，因為已經做好周全準備。沒想到在1日時，青空銀行表示要撥出324億日圓，約2.2億美元來處理壞帳，故年度虧損估280億日圓，與先前預測會獲利240億日圓大相逕庭。

預定將在4月1日下台的青空銀行總裁說，原本以為投資辦公大樓是最穩定的收益，沒想到竟然對公司的財務殺傷力這麼強。據悉，青空銀行在芝加哥與洛杉磯的房產業務最糟糕，呆帳分別有1.71億美元以及1.27億美元，至於整個美國房產市場，共有7.19億美元壞帳。

彭博社指出，真不敢相信青空銀行竟然在非核心業務上投資這麼多，而且過於集中，風控要負很大的責任。假如像日本三菱日聯金融集團（MUFG）這麼大型且多元化的銀行，在其它非核心業務有獲利的話，至少可以彌補這些虧損。

日本青空銀行，並不是唯一一個被美國商業房產表現萎靡所害的金融業者。紐約社區銀行（New York Community Bancorp）已提撥5.22億美元來填補貸款損失，金額是外界預估的10 倍以上。

另外，在傳出紐約社區銀行要減少配發股息的消息後，前兩天的股價崩跌38%，美股1日續跌11%。國際信評業者穆迪，也有可能把這家區域性銀行地投資評等，直接降到垃圾等級。

投資專家認為，影響性應該會從商業房產一直擴大到住宅房產上。不只公司行號，許多民眾也都被利率大升，導致房貸大增而備感壓力。投資美國辦公室物件的損失金額，可能超過1 兆美元。最晚在2025年底前，銀行將面臨5,600億美元左右的商業房產到期債務，占同期也要到期房地產債務總數過半。

日本青空銀行的資產負債表中，資產只有7.2兆日圓，若跟前述MUFG相比，簡直是小巫見大巫，因為MUFG的資產超過380兆日圓。這家日本區域性銀行再次強調，在新冠病毒肆虐之前，在辦公室工作是理所當然的事，從未想過會有遠距工作，自己犯了投資錯誤，日後將以更加平衡的方式開拓海外業務。