「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」熱鬧登場，為了提供舒適的遊樂品質與休憩環境，高市府觀光局特別規畫「日光券」及「星光券」，每場次3小時不限遊玩設施種類及次數，免費一票玩到底，歡迎親子趁著寒假到高雄看黃色小鴨、嗨玩「冬日遊樂園」。

高市府觀光局長高閔琳表示，為了讓大小朋友能有舒適的遊樂與休憩空間，並提升遊樂設施的使用率及公平性，「冬日遊樂園」規畫採取下午3時到6時的「日光券」及晚間6時到9時的「星光券」場次，每場次於開始前1小時發放當日票券。小朋友拿到票券即可在該場次期間內，免費暢玩園區內所有遊樂設施。

觀光局說明，樂園於每天下午2時開始發放「日光券」，周五至周日及例假日下午5時開始發放「星光券」。樂園內除了有直徑達20公尺的超大型黃色球池，還有4大特色造型氣墊及旋轉木馬、熱氣球、飛機、嘟嘟車等機械遊樂設施，歡迎大家前來嗨翻「冬日遊樂園」。