癌症高居國人10大死因之首，如何防範是重要議題。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述世界衞生組織（WHO）所給出的建議，指只要在日常落實9大原則，包括避免抽菸、避免過度日曬、減少酒精攝入量、多多運動等，就能有效降低40％癌症死亡風險，雖然都很簡單，但絕對值得好好執行。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，根據世衞公佈的2022年全球癌症數據顯示，全球每5人就有1位罹癌；除此，全球共有近1千萬人，不幸因癌症死亡，若從男女比例來看，每9名男性、每12名女性中，就有1位會因癌症去世，對於健康與生命的威脅顯著。

事實上，透過簡單健康的行為，能大幅降低罹癌風險，黃軒以子宮頸癌為例，該疾病是全球發生率第8名、死亡率第9名的癌症，而接種子宮頸癌疫苗，就是最好的防護方法。

黃軒還提到，肺癌是全球癌症死因第1位，而在其所有的危險因子之中，菸害影響最為關鍵。他表示，當全球吸菸人口每下降1％，罹患肺癌的機率就能下降9％。除此，空汚對於肺部健康的威脅也不容小覷，然而，黃認為，若沒有解決這2個問題，人類的肺癌就不會有解方。

想要預防癌症，黃軒說，不妨參考世衞給出的9大原則，於日常中落實就能有效降低40％癌症死亡風險，分別列出如下：

1、避免抽菸。

2、健康飲食。

3、餵母乳可降低乳癌發生率。

4、避免過度日曬、適時使用防曬產品。

5、接種B型肝炎疫苗、人類乳突病毒（HPV）疫苗。

6、減少室內空汚。

7、多多運動。

8、限制酒精攝入量。

9、定期健康檢查。

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