黃色小鴨睽違10年再度回到高雄港，1月27日起至30日已吸引破百萬人朝聖，讓高雄旅遊景點登上熱搜；事實上高雄除了全台最強老街「旗山老街」外，還有隱藏景點「蚵仔寮漁港」，去年1至11月吸引超過526萬人造訪，去過的遊客大讚「夏天可以玩水，還能買新鮮漁貨、海鮮，適合全家大小一起來玩。」

根據交通部觀光署統計，高雄市最強景點為旗山老街，去年1至11月累積743萬人次造訪；蚵仔寮漁港吸引526萬人次觀光，拿下第2名；第3名則是瑞豐商圈，也有517萬人次；第4、第5名分別為旗津風景區和駁二藝術特區。

值得注意的是，2022年統計數據中，旗山老街和蚵仔寮漁港都還沒被觀光署列入名單，沒想到去年首次列入統計就分別拿下冠、亞軍。

蚵仔寮漁港在Google擁有4.2顆星好評，遊客紛紛留言讚「比起高雄其他魚市場，這裡比較保留了傳統魚市的風土民情」、「海鮮、熟食、熱炒、叫賣、漁會超市應有盡有，很好玩的地方，附近又有海灘可以看夕陽」、「夏天可以玩水、有新鮮漁貨跟海鮮小吃可以購買，太適合全家大小一起來。」